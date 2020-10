Calavera Restaurant inaugura 24° ristorante a Valmontone outlet

La catena di ristoranti Calavera, del gruppo Cremonini, ha inaugurato un nuovo locale all’interno dell’Outlet di Valmontone, in provincia di Roma. Nata da quasi tre anni, con i suoi 24 locali, Calavera Restaurant è diventata l’unica catena ispirata alla cucina messicana in Italia. Il menu di Calavera si caratterizza per la rivisitazione di grandi classici come Burritos e Quesadillas ma anche per la presenza di portate ispirate a gusti più internazionali. All’inaugurazione è intervenuto anche l’Ambasciatore del Messico in Italia.