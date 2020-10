Offerte lavoro, colloqui online: 5 consigli per prepararsi

Come ci si prepara per un colloquio di lavoro online? A fornire il vademecum è Indeed, il sito numero 1 per la ricerca di lavoro nel mondo. Prima di sostenere un colloquio di lavoro, è sempre bene leggere con attenzione l’annuncio, aggiornare il proprio curriculum vitae e documentarsi sull’azienda presso la quale ci si sta candidando. Prepararsi per un colloquio virtuale richiede, inoltre, una serie di piccoli accorgimenti, forse non ancora entrati nelle nostre abitudini. Indispensabile, ad esempio, poter contare su una buona connessione e avere a disposizione uno spazio silenzioso.

Di seguito la top five delle raccomandazioni dei selezionatori di Indeed.

1. Prepara “il set” in anticipo Accertati che alle tue spalle ci sia uno sfondo neutro e ordinato. Per il giorno del colloquio scegli un luogo silenzioso con una buona connessione internet e accertati che il tuo PC o laptop abbia una webcam funzionante. Ricorda inoltre di tenere a portata di mano una copia del tuo CV e altri documenti da consultare.

2. Scegli l’outfit adatto Proprio come faresti per un colloquio che si svolge di persona, scegli un abbinamento appropriato. Per avere un'idea del dress code adatto potresti fare qualche ricerca sulla cultura aziendale.

3. Sii preparato a gestire problemi tecnici e il follow up All’inizio del colloquio, chiedi all'intervistatore di indicare un numero di telefono al quale puoi contattarlo in caso di problemi tecnici. Prima di concludere il colloquio, chiedi ai recruiter di indicarti un indirizzo e-mail. Potrai inviare un’e-mail di ringraziamento e fare follow up.

4. Fai attenzione al linguaggio del corpo Il contatto visivo è un elemento determinante negli incontri di persona: è necessario trasmettere lo stesso livello di attenzione anche nei colloqui virtuali. Nel rispondere a una domanda, è importante non fissare lo schermo ma guardare dritto nella cam per stabilire un contatto visivo più efficace con chi si trova dall'altra parte.

5. Prepara in anticipo le tue risposte I colloqui potrebbero essere più brevi del solito. Prepara in anticipo una descrizione breve delle tue competenze e delle tue esperienze per illustrarle rapidamente al potenziale datore di lavoro.