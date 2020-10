Aspi, Toto: "Investimenti possono superare 14 miliardi"

(Fotogramma)

I progetti di investimento legati all'acquisto di Aspi potrebbero "superare i 14 miliardi". Lo sottolineano con l'Adnkronos fonti vicine alla Toto Holding, protagonista di una manifestazione di interesse insieme al gruppo Apollo (Toto avrebbe la maggioranza) per rilevare Autostrade per l'Italia, confermando l'intenzione del gruppo di entrare nella partita per Autostrade per l'Italia con o senza Cassa depositi e prestiti.

Sul tema dell'italianità inoltre le fonti sottolineano come lasciare la gestione e la proprietà di un asset fondamentale come un'infrastruttura austostradale entro i confini nazionali sia cruciale sia perché si tratta di un'opera strategica sia per una forma di rispetto verso i territori.