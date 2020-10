Cartelle esattoriali, le novità in arrivo

(Fotogramma)

"Sulla rateizzazione ci abbiamo lavorato molto e credo che nella manovra ci possa essere una norma che faccia questo, far ripartire la rateizzazione che è decaduta se non sei riusciti a pagare e che ti possa permettere di ripartire con un percorso di accordo tra lo Stato e il contribuente". Lo ha detto il Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli, intervenendo a Storie Italiane su Rai Uno.

"Per non lasciare indietro nessuno è una frase che accompagna il MoVimento 5 Stelle da sempre e oggi è il fulcro della politica di questo Governo, noi ci siamo trovati a gestire questa emergenza, passo dopo passo", afferma. "In queste settimane abbiamo dovuto decidere rispetto alle cartelle, alle rateizzazioni. Un tema che impensierisce le vite di molti italiani. Abbiamo bloccato le cartelle, fino a fine anno, e nel testo della manovra ci occuperemo anche di far ripartire la rateizzazione di quelle decadute", aggiunge.

Ci sono un sacco di italiani che vogliono pagare, un sacco di imprese che vogliono pagare, ma in una situazione in cui lo Stato chiude, fa chiudere tutto, succede che non riesci a pagare, perchè non puoi pagare.