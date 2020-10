Manovra, su licenziamenti e cig nessun accordo

(Fotogramma)

Posizioni ancora distanti tra governo e sindacati sulla proroga dei licenziamenti e la cassa integrazione: il tavolo in corso dalle 19,30 di ieri non è riuscito per ora a trovare una quadra tra le posizioni dei ministri dell'Economia, Roberto Gualtieri e del Lavoro, Nunzia Catalfo, e le esigenze di Cgil, Cisl e Uil e si è chiuso verso le 2,30 di oggi senza nessun accordo. I leader sindacali Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Pierpaolo Bombardieri, infatti, sono stati fermi nel ribadire che la proroga della cassa integrazione ed il blocco dei licenziamenti debbano camminare di pari passo. Un incontro serrato, quello di questa notte, durante il quale, riferiscono i sindacati, Cgil Cisl e Uil hanno riunito più volte le segreterie unitarie alla ricerca di uno sblocco: la palla a questo punto sembra passare al premier Giuseppe Conte.