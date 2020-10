Mantovani (Manageritalia): 'investire su competenze per ripartenza imprese'

"Si deve puntare sulle aziende che riescono a stare sul mercato, che riescono ad assumere, vanno favorite anche le ristrutturazioni e gli accorpamenti. E si deve investire sulle grandi professionalità, sulle grandi competenze". Così il vice presidente di Manageritalia, Mario Mantovani, è intervenuto nel corso dell'Anteprima del Festival del lavoro, in streaming su www.festivaldellavoro.it, su come far ripartire l'economia e le imprese nonostante la pandemia da coronavirus.

E sul futuro dello smart working ha sottolineato che "quello che servirebbe è eliminare nella normativa i riferimenti generalizzati a luoghi di lavoro e orario di lavoro e trasformare queste in variabili da fissare sulla base delle esigenze aziendali. Il luogo per normare questi aspetti è quello aziendale", ha concluso Mantovani.