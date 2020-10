Nuova 500, Fca: "Rinasce sogno italiano"

"Oggi rinasce un simbolo, rinasce un sogno italiano, a 63 anni dalla prima generazione". Così Olivier Francois, president Fiat Brand presentando alla stampa la Nuova 500. Svelando la vettura che è stata mostrata 'velata' da una mascherina tricolore, Francois ha sottolineato: "Questa mascherina, la 500 la porta con orgoglio perché è il simbolo dell’impegno di Fca per la ripartenza".

"Ripartiamo da casa nostra. L’Italia è casa. Torino è casa. Mirafiori ovviamente è casa, ed è tornata a produrre la 500 dopo 48 anni, quasi mezzo secolo", ha proseguito Francois che poi replicando a chi "ancora dice che la Fiat non produce più nulla in Italia" ha sottolineato: "la nuova 500 è disegnata, progettata e costruita in Italia"

"Tra l’altro Fiat 500 non è l’unica ‘fatta in casa’. In Italia, costruiamo tantissimi modelli" ha detto ancora ricordando che "tutte le Maserati le facciamo in Italia e anche tutte le Alfa Romeo. E poi anche le Jeep con il Renegade da sempre a Melfi, insieme alla 5ooX, il Compass che è arrivato in Italia dal Messico e poi le nuove Plug-in Hybrid. Il Ducato si fa da sempre ad Atessa, e ora anche quello elettrico. La Panda nel 2010 l’abbiamo riportata a Pomigliano e ora abbiamo riportato a casa anche la Nuova 5oo".