Tonno, è buono l'olio nelle scatolette?

Buone notizie per gli amanti della lotta allo spreco: l'olio d'oliva utilizzato nel tonno in scatola è un alimento buono che può essere usato come condimento o come ingrediente in tante preparazioni. Una ricerca condotta dalla Stazione Sperimentale per l'Industria delle Conserve Alimentari per conto di Ancit (Associazione Nazionale Conservieri Ittici) attesta che l'olio nella scatoletta mantiene intatti l'aroma, il sapore e le sue qualità organolettiche. E in più acquisisce dal tonno omega 3 e Vitamina D.

L’olio di copertura del tonno, conservato a temperatura idonea, non si altera dal punto di vista fisico-chimico. In particolare, non si registrano evidenze di ossidazione e la presenza di metalli non è significativa ed è presente nella parte acquosa del liquido di governo (4-5%). Non vi è, inoltre, alcun peggioramento dei parametri organolettici. Al contrario, i componenti del panel di assaggio hanno mostrato preferenza per il campione di olio rimasto a contatto col tonno più a lungo, rispetto all’olio di controllo (non a contatto col tonno).

"Scartarlo sarebbe un peccato, - afferma il nutrizionista Luca Piretta - perché rispetto all'olio di partenza addirittura si arricchisce di parte del Dha che prende dal pesce. Per non parlare della presenza di Vitamina D". E per il farmacologo Francesco Visioli occorre "fare educazione con il consumatore e promuovere il corretto riutilizzo di quest'olio anche in termini di economia circolare. Il riutilizzo più immediato è come ingrediente in cucina".