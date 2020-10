Con Moby e Tirrenia l'estate 2021 arriva in anticipo: al via le prenotazioni

Con Moby e Tirrenia l’estate 2021 è già arrivata. Aprono oggi le prenotazioni per la prossima stagione estiva in Sardegna, Sicilia, Corsica e nei prossimi giorni saranno disponibili anche quelle per l’isola d’Elba: le spiagge più belle d’Italia sono come sempre a un passo grazie alle navi di Moby e Tirrenia. Quest’anno - in più rispetto a tutte le tradizionali eccellenze delle loro navi, comodità, velocità, servizi di bordo - Moby e Tirrenia si superano per dare ulteriore sicurezza ai loro passeggeri e regalano la polizza multirischi per chi prenota entro il 31 dicembre 2020 per le destinazioni Sardegna, Corsica e Sicilia.

La polizza comprende il rimborso completo del biglietto in caso di annullamento per qualsiasi evento imprevisto, oggettivamente documentabile, con una copertura speciale in caso di infezione da Covid 19 durante il periodo di soggiorno o per l’interruzione del soggiorno a seguito di quarantena.

E come sempre non mancano le promozioni che hanno contribuito a rendere Moby e Tirrenia le compagnie più amate dai viaggiatori, a partire dalla tariffa speciale auto disponibile su tutte le partenze dal primo giugno al 30 settembre 2021 per Sardegna, Corsica e Sicilia (fino ad esaurimento dei posti ad essa destinati). Una straordinaria opportunità, che non esclude nessuna delle corse per queste destinazioni, ennesimo tassello di una politica commerciale che da sempre è uno dei fiori all’occhiello di Moby e Tirrenia, apprezzatissima dai passeggeri. Con Moby e Tirrenia la vacanza è sicura, in ogni senso. E, come sempre, inizia dal viaggio.