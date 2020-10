Nuovo Dpcm, Bonomi: "Fatico a capire direzione governo"

(Foto Fotogramma)

"Fatico a capire la direzione del governo" che "deve ascoltare di più le parti sociali. Nessuno è stato coinvolto, nessuno sapeva dei provvedimenti, nessuno ha potuto dare un aiuto. Tutti dobbiamo lavorare nella stessa direzione, essere coinvolti e lavorare per il Paese". Così Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, nel corso di 'Mezz'ora in più' su Rai 3. "Il governo non si sta confrontando ed è un metodo sbagliato".