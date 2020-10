Blocco licenziamenti fino al 31 gennaio

(Fotogramma)

"Per tutte le imprese abbiamo garantito altre 6 settimane di Cassa integrazione Covid-19 utilizzabili dal 16 novembre al 31 gennaio 2021 o, in alternativa, ulteriori 4 settimane di esonero contributivo. Al contempo, proroghiamo il blocco dei licenziamenti fino al 31 gennaio". Così in una nota il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, sintetizza gli interventi previsti dal Dl ristori. "Assieme a queste categorie, anche molti cittadini economicamente fragili e famiglie svantaggiate stanno pagando un duro prezzo", prosegue annunciando che nel dl sono state "previste due nuove mensilità di Reddito di Emergenza". "Insieme, possiamo superare anche questa importante sfida per il nostro Paese, conclude.