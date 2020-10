Decreto ristori, Gualtieri: "Contributi a fondo perduto entro 15 novembre"

(Fotogramma)

Contributi a fondo perduto da erogare in tempi record entro 15 novembre a tutte le categorie interessate della stretta prevista dall'ultimo Dpcm. E' questo il 'pezzo forte' degli interventi previsti dal dl ristori che il Governo si prepara a varare. A indicarlo, secondo quanto s'apprende, sarebbe stato il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, nel corso del suo intervento in videoconferenza all'incontro con le categorie.

Nel pacchetto di interventi, che il Governo si prepara a varare sarebbero previsti l'estensione della cassa integrazione a tutte le attività colpite, la cancellazione della rata dell'Imu, credito d'imposta per affitti per 2 o tre mensilità. In arrivo poi supporti anche per lavoratori stagionali e sostegni specifici per imprese Horeca.