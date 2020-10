Poste: piani di accumulo a partire da 50 euro

In collaborazione con Postenews.it

Piani di accumulo che consentono di accedere direttamente ai fondi comuni di BancoPosta Fondi SGR (società di gestione del risparmio di Poste Italiane) e possono essere sottoscritti a partire da un versamento minimo di 50 euro (con cadenza mensile, bimestrale, trimestrale o semestrale), per un periodo minimo di 2 anni fino a un massimo di 12. È la soluzione di Poste Italiane per i Pac, che consentono di investire in modo graduale sui mercati finanziari attraverso il versamento ricorrente di piccole somme, per un periodo di tempo prefissato. Il Pac, spiega Poste, è personalizzabile perché prevede la possibilità di saltare una scadenza, di sospendere i versamenti per un certo periodo e perfino di liquidare l’investimento in corso per poi riprenderlo successivamente, ed è economico perché prevede un’unica spesa inziale di 10 euro di diritti fissi. Inoltre, in caso di Pac che prevedono versamenti per un ammontare complessivo a partire da 15.000 euro e il cui sottoscrittore abbia meno di 70 anni di età, BancoPosta Fondi SGR emette una polizza assicurativa gratuita che, in caso di morte per infortunio o di invalidità permanente del sottoscrittore, completi il Piano e gli permetta di ricevere una diaria o un rimborso in caso di ricovero o spese dovuti a infortunio.

Per info https://bancopostafondi.poste.it/prodotti/piano-di-accumulo-pac.html