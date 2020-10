Carlsberg Italia, cambio al vertice

Kaare Jessen, nuovo Managing Director di Carlsberg Italia

Da gennaio 2021 Kaare Jessen, attualmente vice president DraughtMasterTM all’interno della direzione commerciale del gruppo Carlsberg, dopo aver ricoperto responsabilità crescenti con ruoli regionali e locali, incluso quello di managing director in molteplici province della Cina, sarà il nuovo managing director di Carlsberg Italia. Subentra ad Alexandros Karafillides che ha guidato la filiale italiana da giugno 2019, ricoprendo contemporaneamente il ruolo di vice president Southern Europe & Baltics.

Alexandros Karafillides sarà chiamato, a sua volta, ad assumere il ruolo di managing director di Carlsberg export and license con sede a Copenhagen. Nella nuova mansione sarà responsabile, a livello globale, dei mercati nei quali la multinazionale danese non è presente con un proprio sito produttivo gestendo lo sviluppo dei marchi internazionali del gruppo attraverso l’esportazione ed accordi di licenza.

Kaare Jessen, forte della sua conoscenza maturata durante la vicepresidenza della business unit dedicata a DraughtMasterTM, favorirà ulteriormente la diffusione di questa rivoluzionaria tecnologia di spillatura, al cui sviluppo ha contribuito fortemente il know-how italiano. DraughtMasterTM si conferma un asset fondamentale per il futuro del gruppo, sia dal punto di vista del business che della sostenibilità, coerentemente con la purpose 'Brewing for a better today and tomorrow'.

Kaare Jessen riporterà ad Alexandros Karafillides fino a fine 2021 per assicurare una fluida fase di transizione ed una forte business continuity in questi tempi difficili.

"Sono profondamente onorato - ha dichiarato Alexandros Karafillides - del nuovo incarico assegnatomi dal gruppo e, allo stesso tempo, sono felice di continuare a contribuire al successo di Carlsberg in Italia lavorando con Kaare Jessen, cui vanno le mie più calorose congratulazioni. Questa scelta è stata fatta per garantire la business continuity raccogliendo i frutti della strategia che, insieme al team locale, abbiamo implementato negli ultimi 18 mesi. Continueremo a investire e a focalizzarci sul mercato italiano della birra dove vediamo ulteriori e importanti opportunità di crescita".

"E' con grande entusiasmo e umiltà - ha commentato Kaare Jessen - che colgo l'opportunità di guidare Carlsberg Italia. L'Italia è un mercato sfidante, con un notevole potenziale e di grande importanza per il gruppo Carlsberg. Con le nostre persone continuerò il percorso di crescita dell'azienda e rafforzerò le già solide relazioni con tutti i nostri stakeholder, con un focus costante su qualità, innovazione, sostenibilità e sicurezza".