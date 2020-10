L'Ad di Kiko, presto rossetti che non lasciano traccia su mascherina

"Stiamo lavorando per produrre rossetti che non lascino tracce sulla mascherina". Lo annuncia l'amministratore delegato di Kiko, Cristina Scocchia, intervenendo al webinar del ciclo “Obbligati a Crescere” promosso dal 'Messaggero'. "Da quando é arrivata la pandemia il consumo dei rossetti è crollato" ha rilevato l'Ad della casa di cosmetici sottolineando che "per ora ci concentriamo sul make up degli occhi".

Cristina Scocchia ha spiegato che durante la pandemia uno dei ruoli fondamentali degli amministratori delegati "è di salvare più posti di lavoro possibili, dobbiamo fare in modo che nessuno venga lasciato indietro". Avanti quindi con lo smart working nell'azienda che ha gli uffici centrali a Bergamo: "ma mi auguro che dopo la pandemia si torni a un bilanciamento perchè siamo animali sociali. I team crescono e danno il massimo in termini di collaborazione e creatività quando si possono incontrare " ha concluso.