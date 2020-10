Halloween, stop a dolcetto e scherzetto ma pronta festa virtuale

Una notte delle streghe 'casalinga' ma dove lo spavento è assicurato: per questa edizione di Halloween a fare paura è la pandemia e già fioccano gli appelli a festeggiare (se proprio si vuole) tra le pareti di casa e soprattutto ad evitare tra i più piccoli l'ormai tradizionale girovagare per le case all'insegna della scelta tra 'dolcetto o scherzetto'.

E così mentre il Codacons paventa un crollo 'da paura' per il business di Halloween in Italia, ricordando che lo scorso anno ben 10 milioni di connazionali hanno festeggiato "l'appuntamento importato dagli Usa", i condomini nelle città si organizzano in alcuni casi appendendo avvisi dove si invita "al senso di responsabilità". Ovvero evitare di suonare i campanelli per presentarsi sugli usci vestiti a tema: diavoletti, streghette, fantasmi tutti con una unica ambizione, fare incetta di dolciumi.

Per fornire una alternativa, la piattaforma di video streaming più popolare fra i giovanissimi, TikTok, la notte di domani 31 ottobre invita a festeggiare puntando sulla creatività: la community ha offerto nuovi spunti, per tutti i gusti, per prepararsi all’appuntamento con Halloween da celebrare a casa. Tra trasformazioni scenografiche, consigli sullo scherzo perfetto e ricette, con i trend #travestimenti, #HalloweenLook, e #HalloweenAtHome, il divertimento dovrebbe coinvolgere tutti. Anche le star internazionali come Sir Elton John, che sul profilo ufficiale (@eltojohn), ha interpretato una versione di Crocodile Rock, inedita, travestito da Elivis Presley; mentre l’ex One Direction, Liam Payne, interpreta alla #HalloweenLook challenge il ruolo di Chucky la bambola assassina.

Sul fronte dell'hotellerie qualche sporadico pacchetto viene offerto a turisti in cerca di evasione, ma in generale ci si muove compatti lungo la linea di prudenza delle misure anti-covid: in questo senso Federalberghi Roma si dice contraria a "ogni iniziativa tendente ad eludere le recenti disposizioni emanate per il contenimento e la gestione dell'attuale emergenza".

E anche a livello locale si invitano i cittadini alla responsabilità e alla prudenza: così il sindaco della città di Jesolo, Valerio Zoggia, che chiede questo tipo di impegno "anche ai più giovani". Sulla stessa linea il Comune di Arezzo che invita la cittadinanza a desistere dai festeggiamenti: "farlo capire ai più piccoli sarà compito dei genitori" sottolinea la municipalità toscana. In tutta la Liguria per tre sere sono vietate le passeggiate "senza giustificato motivo" dalle 21 alle 6. il provvedimento è valido fino alle 6 del 2 novembre. Lo stop è contenuto in una ordinanza anti-covid firmata dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti che estende le limitazioni in vigore a Genova a tutta la Regione durante il weekend di Ognissanti e la serata di Halloween.