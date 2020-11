Appello di Burger King: "Ordinate da McDonald’s"

(Fotogramma)

Ordinate da McDonald’s. E' l'incredibile appello lanciato dall'amministratore delegato Burger King Restaurants Italia, Andrea Valota che da deciso di scavalcare le 'leggi della concorrenza' in nome del sostegno "concreto al settore della ristorazione, qualunque essa sia, grande o piccola" in un momento di forte crisi in cui "diventa quantomai necessario e urgente".

"Non avremmo mai pensato di chiedervelo, ma in questo momento la ristorazione, dalle grandi catene alla piccolissima realtà locale, che in Italia impiega centinaia di migliaia di lavoratori, ha veramente bisogno del supporto di tutti" scandisce il manager.