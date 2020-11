Bonus mobilità, Costa invita alla calma: "Fondi per tutti"

(Fotogramma)

Partenza in salita per le richieste del bonus mobilità, tra sito in tilt, crash e oltre 500mila persone in attesa. Alle ore 14 sono stati generati 13.447 buoni e finalizzate 36.253 richieste di rimborso, secondo i dati forniti da Sogei, che gestisce la piattaforma www.buonomobilita.it. Già 103 i buoni spesi. "Questo è il primo, provvisorio bilancio fornito da Sogei, che aggiorna il conteggio ora dopo ora" osserva il ministro dell’Ambiente Sergio Costa che aggiunge: "La partenza è stata in salita, come registrato, ma il portale sta funzionando, seppure lentamente".

"Ci sono stati dei problemi, ci hanno riferito, dovuti al sistema Poste e Spid e a un affollamento in contemporanea, che, come mi ha personalmente riferito Sogei, è andato ben oltre tutte le aspettative. Da una parte, quindi, considero positiva la grande attenzione da parte di tutte e tutti rispetto alla mobilità dolce, dall’altra ci investe di una grande responsabilità".

"Io invito tutti a entrare nel sistema anche con calma, anche nei prossimi giorni, perché abbiamo appostato altri fondi ad hoc in legge di Stabilità e assicuro che tutti coloro che hanno una fattura o uno scontrino parlante al 2 novembre saranno rimborsati”, conclude il ministro.

