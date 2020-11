Marelli, Alessandro Magnoni nuovo capo Relazioni Istituzionali Emea

(Foto di repertorio - Fotogramma)

Alessandro Magnoni entra in Marelli, uno dei maggiori fornitori indipendenti a livello globale in ambito automotive, con l’incarico di Head of Institutional Relations Emea. Nel nuovo ruolo, Magnoni avrà la responsabilità di gestire le Relazioni Istituzionali e i rapporti con organi governativi, enti pubblici, associazioni di settore, organizzazioni professionali e altre istituzioni per la Regione Europa, Medio Oriente e Africa, riportando a Ermanno Ferrari, Executive Vice President, Chief Operating Officer e Board Member di Marelli. Prima dell’attuale incarico, Magnoni ha ricoperto ruoli dirigenziali per oltre 25 anni in grandi multinazionali negli ambiti Public Affairs e Comunicazione.

Entrato in Procter Gamble nel 1992, ha rivestito incarichi di crescente responsabilità nell’azienda fino alla nomina a Senior Communication Manager. È stato Capo Ufficio Stampa e Responsabile Relazioni con i Consumatori per l’Italia per The Coca-Cola Company dal 1998 al 2001, in seguito Direttore Comunicazione per Nestlé Italia fino al 2005 e ha poi assunto la carica di Public Affairs Communication Director per Coca-Cola HBC Italia dal 2006. Nel 2015 è passato in Whirlpool Corporation, per ricoprire il ruolo di Senior Director Communications and Government Relations per la regione EMEA fino a settembre 2020.

Nel corso della sua carriera, Magnoni ha sempre dimostrato una costante attenzione ai temi dell'impegno sociale e della responsabilità sociale d’impresa, sviluppando progetti di comunicazione integrata e costruendo relazioni strategiche con partner autorevoli nei diversi settori di riferimento. Cinquantatré anni, romano di nascita e milanese di adozione, Alessandro Magnoni è laureato in Giurisprudenza presso l’Università La Sapienza di Roma. Giornalista dal 1992, è anche docente presso il Master in “Media Relations e Corporate Communication” dell’Università Cattolica di Milano dal 2017.