Nuovo Dpcm, De Micheli: "Prevederà riduzione spostamento tra Regioni"

(Fotogramma)

''Saranno previste misure di riduzione della possibilità di muoversi tra le Regioni e sono allo studio ipotesi per le quali saranno previste limitazioni anche al riempimento del trasporto pubblico locale per rispondere alle condivisibili preoccupazioni espresse anche in sede parlamentare". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, in occasione di un'audizione al Senato sul trasporto pubblico per studenti e alunni delle scuole.

"Le riduzioni per la durata del nuovo Dpcm - ha detto De Micheli - dovranno a mio avviso consentire alle Regioni questo tempo per poter utilizzare tutte le risorse disponibili dallo Stato, al fine di potenziare tutti i sistemi di trasporto''.