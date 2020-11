Acqua, Gola (Acea): 'Gli obiettivi, fornitura e riduzione perdite'

(Fotolia)

"Sul tema acqua sono un po' di anni che stiamo lavorando con diversi obiettivi, quello della riduzione delle perdite è uno, l'altro obiettivo fondamentale per il sistema è quello di assicurare la fornitura di acqua". Così Giuseppe Gola, amministratore delegato Acea, durante la 'Sessione plenaria internazionale: Governi e imprese green nel nuovo contesto globale' degli Stati Generali della Green Economy all'interno di Ecomondo digital.

"Nel 2017 c'è stata una crisi idrica che ha messo in enorme difficoltà la città di Roma e se non ci fosse stato un intervento di Acea molto rapido e molto diretto alla soluzione del problema probabilmente per la prima volta nella sua storia i romani avrebbero avuto un problema di fornitura di acqua; una cosa che non ci piace pensare - spiega - Da allora abbiamo fatto un lavoro sia di riduzione delle perdite sia di distrettualizzazione della rete che significa che la rete anziché essere com'era qualche anno fa, un'unica rete con un'unica pressione, adesso è come se fossero tante reti indipendenti, con cui noi possiamo gestire le pressioni".

"In questo modo pur continuando a fornire il servizio in maniera totalmente adeguata riduciamo il fabbisogno di acqua, in questo periodo il fabbisogno medio di Roma è diminuito dal valore medio di 17,5 mq/secondo a 14,5 mq/secondo. Abbiamo fatto un lavoro importantissimo mantenendo la qualità del servizio a tutti i cittadini", conclude.