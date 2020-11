Benzina e diesel, prezzi ancora in calo

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Al quarto rialzo consecutivo delle quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo, si fermano questa mattina i ribassi sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi, mentre i prezzi praticati alla pompa continuano a scendere leggermente.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,389 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,393 pompe bianche 1,376), diesel a 1,254 euro/litro (-1, compagnie 1,260, pompe bianche 1,238). Benzina servito a 1,531 euro/litro (-1, compagnie 1,577, pompe bianche 1,435), diesel a 1,401 euro/litro (-1, compagnie 1,451, pompe bianche 1,298). Gpl servito a 0,579 euro/litro (invariato, compagnie 0,588, pompe bianche 0,569), metano servito a 0,977 euro/kg (invariato, compagnie 0,984, pompe bianche 0,971), Gnl 0,920 euro/kg (compagnie 0,918 euro/kg, pompe bianche 0,922 euro/kg).

Questi i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,493 euro/litro (servito 1,751), gasolio self service 1,368 euro/litro (servito 1,646), Gpl 0,678 euro/litro, metano 1,069 euro/kg, Gnl 0,916 euro/kg. Queste le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo alla chiusura di ieri: benzina a 236 euro per mille litri (+6, valori arrotondati), diesel a 242 euro per mille litri (+8, valori arrotondati). Questi i valori comprensivi di accisa: benzina a 964,64 euro per mille litri, diesel a 859,45 euro per mille litri.