Coronavirus, Agimeg: 'Da domani stop anche a Totocalcio, Totogol, big match e corsa tris'

Le brutte notizie per il settore del gioco legale sembrano non finire. Dopo la chiusura prima delle sale scommesse, sale bingo, sale slot e successivamente dei corner di scommesse e slot, ecco un altro stop quasi inatteso ad altre attività di gioco. Secondo quanto appreso da Agimeg da fonti dell’Amministrazione delle Dogane e dei Monopoli, a causa di quanto previsto dall’ultimo Dpcm, da domani non si potrà più giocare al Totocalcio, Totogol, Big Match e Corsa Tris negli esercizi dove è prevista la raccolta fisica. I concorsi in questione potranno quindi essere giocati solo nella modalità online.