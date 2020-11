Unife e Bper offrono 3 borse di studio per studenti Economia e Management

(Fotogramma)

L’Università di Ferrara continua a mettere al centro il diritto allo studio universitario anche con l’aiuto di enti e istituzioni cittadine che si 'alleano' con l’Ateneo per supportare la formazione e il talento di studentesse e studenti. Con questo obiettivo Unife e Bper Banca offrono tre borse di studio per altrettanti studenti iscritti per l’anno accademico 2020/2021 al secondo anno dei corsi di laurea magistrale in Economia e Management per la creazione di valore, in Economics, Management and Policies for global challenges e in Innovation Design.

Le Borse di studio, del valore di 4.575 euro l’una, sono riservate alle studentesse e agli studenti più meritevoli (in caso di pari merito nella graduatoria definitiva sarà utilizzato l’Isee per determinare la vincitrice o il vincitore), che presenteranno la domanda di partecipazione entro il 4 gennaio 2021.

"Ringrazio Bper Banca per questa interessante e meritevole opportunità che permette di cofinanziare il percorso di studi delle nostre studentesse e dei nostri studenti. - commenta Emiliano Mucchi, Delegato del Rettore alle attività di Placement - Si tratta di una iniziativa che trova il pieno appoggio dell’Ateneo ferrarese e in linea con le nostre ‘mission’. Si concretizza ulteriormente quell’importante sinergia fra l’Università e realtà produttive della città per garantire il diritto allo studio e facilitare l’inserimento dei nostri giovani nel mondo del lavoro, che con le loro energie porteranno competenze nuove e aggiornate, contribuendo alla crescita del nostro territorio. Consiglio alle nostre studentesse e studenti di approfittare dell’occasione messa a disposizione da Bper per poter affrontare con più serenità il proprio percorso formativo e spero, anche, per poter collaborare con un’importante realtà come Bper nella realizzazione della propria carriera professionale".

Mai come in questo momento, sottolinea il Direttore Regionale Emilia Est di Bper Banca, Paolo Barchi, "è indispensabile stimolare la capacità di comprendere la realtà dinamica che ci circonda e i cambiamenti che determinano scenari sempre più complessi e inaspettati. Questa consapevolezza, che in Bper è ben radicata e da anni guida l’azienda in un percorso di innovazione che interessa tutti gli ambiti del business, ci ha indotto a destinare tre borse di studio agli studenti più meritevoli di quei corsi di Laurea Magistrale, che meglio interpretano la capacità di anticipare i cambiamenti e immaginare il futuro".

Questa nostra scelta, prosegue Barchi, "se da un lato è figlia della volontà di sviluppare relazioni con realtà che si occupano di innovazione per condividere competenze, esperienze e realizzare possibili partnership, dall’altro deriva dalla consapevolezza che la Responsabilità sociale è qualcosa di molto concreto e per Bper Banca significa favorire lo sviluppo del contesto in cui opera, restituendo alla comunità parte del valore che è stato creato".