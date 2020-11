Messaggi 'effimeri' su Whatsapp: ecco cosa sono

(Fotogramma)

In arrivo su Whatsapp una nuova funzione con cui si rendono i messaggi 'effimeri': quando viene attivata i nuovi messaggi inviati in una chat non saranno più visibili dopo 7 giorni, "rendendo la conversazione più leggera e privata", come si legge nel blog della piattaforma di messaggistica. La nuova funzione sarà disponibile in tutto il mondo a partire da questo mese.