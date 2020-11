Bonus bici, nuovi rimborsi: da quando si può fare domanda

(Fotogramma)

"Dal 9 novembre al 9 dicembre tutti coloro che hanno già anticipato fondi per l'acquisto di biciclette, con fattura o scontrino parlante, avendole acquistate dal 4 maggio al 2 novembre, potranno iscriversi nel medesimo sito bonusmobilita.it. Non è un click day: dal 9 novembre c'è un mese di tempo per iscriversi". Così il ministro dell'Ambiente Sergio Costa in diretta Facebook sul bonus mobilità.

"Il 10 dicembre mattina io potrò sapere quante persone e quanto plafond economico occorre per poter mettere in bilancio le risorse e sostenere chi è rimasto fuori. E al più presto, per l'inizio dell'anno prossimo, faremo il percorso di pagamento. Nessuno rimarrà indietro".

In occasione del click day del 3 novembre, ricorda Costa, "c'è stato un incidente tecnico, il sistema è andato in crash, ok, ma in 24 ore 600mila cittadini sono stati soddisfatti e i 215 milioni di euro dei fondi esauriti. Sono rimasti fuori dei cittadini che hanno anticipato i soldi, perché la richiesta è stata inaspettata e i fondi sono finiti, ma tutti coloro che non sono riusciti a entrare in quella giornata per ottenere il ristoro dei soldi anticipati avranno i fondi al più presto".