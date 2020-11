Rc auto, Facile.it: pandemia frena prezzi assicurazioni

(Fotogramma)

Pandemia e Rc auto. Secondo quanto rileva Facile.it l'emergenza Coronavirus ha avuto un impatto significativo sul prezzo delle polizze tanto che, a ottobre 2020, per assicurare un veicolo a quattro ruote occorrevano in media 492,03 euro, valore in calo del 10,51% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Una diminuzione che, come spiegano dal comparatore, è legata sia agli effetti prodotti dal primo lockdown, sia alle politiche delle compagnie assicurative che, in virtù del risparmio ottenuto nel 2020 a seguito del calo complessivo dei sinistri stradali, hanno scelto di ridurre i prezzi offerti ai clienti, soprattutto attraverso il canale online. Anche le nuove limitazioni alla mobilità, introdotte dal Governo stanno iniziando ad avere i primi effetti. Già il primo giorno dell'entrata in vigore delle regole di chiusura previste dal DPCM del 4 novembre scorso si è registrato un calo importante delle richieste di Rc auto nelle regioni in fascia rossa (-9% rispetto ad un -4% rilevato a livello nazionale). Nella stessa zona è stato rilevato anche un crollo delle richieste di polizze destinate a nuovi veicoli (-22% contro un +6% rilevato, ad esempio, nelle aree in fascia gialla).