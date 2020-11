Manfredi: "Per Recovery Plan progetti molto chiari su ricerca e innovazione"

Gaetano Manfredi (Fotogramma)

"Abbiamo fatto un piano strategico a cui lavoriamo da giugno" riguardo al Recovery Plan. A dirlo è stato il ministro dell'Università e Ricerca, Gaetano Manfredi, intervenendo alla conferenza stampa virtuale "Healthtech Innovation Hub - Il polo per lo sviluppo delle tecnologie mediche in Italia", organizzata dall'Università Federico II di Napoli. Il progetto, ha riferito Manfredi, è stato "condiviso con tutti gli stackeholder nazionali" e ad esso si affianca anche il "Piano Nazionale della Ricerca che sarà approvato a brevissimo in Cdm". Sulla ricerca e innovazione italiane "abbiamo progetti molto chiari e che saranno portati anche all'attenzione dell'Ue" ha aggiunto il ministro.

"Nel Recovery Plan c'è una parte importante sulla ricerca e l'innovazione i cui paradigmi sono alla base di questo Innovation Hub" continua il ministro Manfredi. Manfredi ha sottolineato anche la strategicità di un "partenariato pubblico-privato", la "creazione di nuova impresa, del dottorato industriale come legame fra ricerca di base e applicata".