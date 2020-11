Coronavirus vaccino, Ue: "Domani contratto con BionTech/Pfizer"

(Foto Fotogramma/Ipa)

"Domani la Commissione europea autorizzerà un contratto per fino a 300 mln di dosi del vaccino di Biontech e di Pfizer" contro la Covid-19, "il più promettente finora". Lo annuncia la presidente Ursula von der Leyen, via social network, confermando la previsione del responsabile Salute del Ppe nel Parlamento Europeo Peter Liese, che stamani ha detto che il contratto sarebbe arrivato "molto presto, domani o dopodomani". Quello con Pfizer e BionTech è "il quarto contratto" di preacquisto dopo quelli siglati con AstraZeneca, Sanofi-Gsk e Johnson & Johnson e "altri seguiranno", conclude von der Leyen.