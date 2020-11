Superbonus 110%, Patuanelli "proroga non può non essere fatta"

Il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli

Sul superbonus energetico "la proroga secondo me non può non essere fatta: dirvi fino al 2023 o a che mese del 2023 o dirvi al 2022 è prematuro". Lo afferma il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli in audizione al Senato sottolineando che in merito all'estensione della misura "dipende dalle risorse. In generale - ha aggiunto - penso che bisogna arrivare a un testo unico sul bonus" visto che le misure si sono stratificate.