Coronavirus, Patuanelli: "A imprese liquidità per 101 miliardi"

''Le risorse che abbiamo investito per le imprese e gli strumenti di rapidità con le quali le abbiamo messe in campo non sono indifferenti. Per quanto riguarda la liquidità sono 1 milione e e 252mila le imprese che hanno avuto accesso per una erogazione di oltre 101 miliardi al momento, ma segnalo soprattutto i 975mila imprenditori che hanno fatto la richiesta per il prestito garantito al 100% e sono oltre 19 miliardi di liquidità. Siamo l'unico Paese ad averlo fatto". Il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, lo spiega in occasione del convegno di Confindustria sullo sviluppo del digitale, aggiungendo: "Molto spesso ci si paragona agli altri Paesi europei, però su questo tema l'Italia è stata certamente più attenta rispetto ad altri''.

''Abbiamo messo in campo un intervento per provare a dare un sostegno alle imprese in difficoltà con due grandi strumenti che hanno funzionato, il fondo perduto e la liquidità alle imprese - spiega - E' stato possibile in dodici giorni riuscire a risarcire una parte del danno che le imprese hanno patito per le ulteriori misure restrittive per rallentare la curva dei contagi. La liquidità arrivata è un segnale positivo dell'attenzione verso un mondo che sta soffrendo tanto e abbiamo consapevolezza che le risorse non sono mai sufficienti in questo momento, perché c'è sempre qualcuno che non ha accesso o inferiore alla propria necessità''.