Al via Forum risorse umane 2020, tre giorni di 'maratona digitale'

Al via la 12ma edizione del Forum Risorse Umane, principale appuntamento italiano dedicato ai temi del lavoro e del people management. Quest’anno l’evento si svolgerà con un format di confronto ampliato in tre giorni, una vera e propria 'maratona digitale' interattiva e in streaming live trasmessa dal nuovo studio di registrazione digitale #CommunityHouse di Roma, luogo di incontro della Community professionale. L'agenda prevede il 17 novembre 'Training & Recruiting Day', il 18 'Welfare & Wellbeing Day' e il 19 'Digital & Innovation Day'.

“Il mondo del lavoro - afferma Fabrizio Cataldi, chairman Comunicazione Italiana, organizzatore dell'evento - vive un momento di cambiamento epocale, che necessita di un confronto aperto e innovativo sulle sfide e le opportunità che il nuovo scenario impone. Il Forum, da sempre incubatore di contenuti e fabbrica di idee, avrà l’obiettivo di analizzare gli scenari accanto ai principali player ed esperti di settore, per individuare le strade possibili per uscire dalla crisi lasciando al centro il benessere delle persone per uno sviluppo socialmente inclusivo e sostenibile".

Alcuni numeri attesi: oltre 30 ore di streaming live, speech e tavoli di confronto; circa 200 speaker, opinion leader, direttori Hr e professionisti; 37 partner, tra i principali player del mercato italiano e multinazionali dei servizi e della consulenza presenti in Italia; oltre 3.000 partecipanti collegati tramite la piattaforma Webex Cisco per interagire con gli speaker e tramite streaming live Linkedin e YouTube per seguire i lavori; 42 sessioni tra Innovation speech, digital talk, tavoli tematici, interviste e approfondimenti.

Si parte il 17 novembre con le sessioni dedicate al 'Training & Recruiting Day': ad aprire il Forum sarà il digital talk 'Le skill del futuro: le leve della talent attraction e della formazione per fare ripartire il Paese' in programma alle ore 9,20. Nel corso della giornata gli appuntamenti saranno dedicati ai temi della diversità e dell’inclusione, al people engagement, ai nuovi format innovativi di coaching. Sarà anche l’occasione per fare il punto sulla formazione aumentata tra digital e real life e sui format 'smart' di ricerca e selezione al tempo del distanziamento.

'Welfare & Wellbeing Day' è il tema della seconda giornata del Forum in programma il 18 novembre, in cui si alterneranno sessioni sui temi del welfare e della sua evoluzione in virtù del cambio di paradigma nel mondo del lavoro cui stiamo assistendo. Si inizia alle ore 9,20 con il digital talk 'Il ‘welfare del futuro: il benessere delle persone e la crescita sostenibile'. La giornata proseguirà con confronti sul come coniugare il benessere individuale, sociale e organizzativo per un modello basato sullo sviluppo delle persone, sull’inclusione sociale e della sostenibilità e, ancora, sul come rilanciare il sistema lavoro attraverso la ricerca di una nuova cultura aziendale, sul change management e le nuove sfide degli Hr leader per rispondere al cambiamento continuo, la smart organization e il benessere organizzativo con la tecnologia al servizio dell’impresa agile.

Il 'Digital Innovation Day' - terza giornata del Forum, in programma il 19 novembre - avrà inizio alle ore 9,10 con il digital talk di apertura 'L’innovazione del futuro: digitalizzazione e tecnologia per trasformare le crisi in opportunità'. Nel corso della giornata saranno anche dibattuti temi quali la blockchain, come via per un nuovo modo di vivere le risorse umane e l’organizzazione aziendale, il crisis management, tra lavoro digitale e interventi legislativi delicati, un’analisi su a che punto sono le aziende in fatto di digitalizzazione. Si parlerà inoltre di innovazione al servizio dello smart working, del benessere delle persone e delle policy per regolamentare i nuovi bisogni di flessibilità; e infine si parlerà di Hr transformation, tra sostenibilità, digitalizzazione e 'duty of care'.

Alle plenarie seguiranno talk show, digital speech, tavoli tematici (sessioni riservate agli speaker e non aperte al pubblico) con la partecipazione di direttori di funzione e opinion leader d’eccezione del mondo Hr, chiamati a confrontarsi sul presente e sul futuro del people management, su come rilanciare il lavoro e far ripartire il Paese.

