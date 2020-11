Superbonus al 110%, proroga vicina?

''E' un elemento centrale del decreto rilancio che abbiamo fatto questa estate. Aver introdotto il Superbonus ci porterà a raggiungere tre obiettivi importanti per il Paese: dare fiato ad un comparto come quello dell'edilizia in crisi dal 2008, portare ad un forte efficientamento energetico ed una maggiore protezione sismica del nostro tessuto immobiliare ormai datato e far sì che grazie alla cedibilità del credito anche le famiglie meno abbienti possano vivere in un appartamento ed un edificio più confortevole e più sicuro''. Lo sottolinea il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, nel 'question time' al Senato sul Superbonus al 110% sugli edifici.

''Lo spettro temporale che abbiamo davanti per questa misura è troppo stringente e stiamo lavorando proprio per ampliarlo -aggiunge Patuanelli-. E' certamente intenzione del governo e immagino di tutto il parlamento e di tutte le forze politiche sostenere la necessità di un prolungamento della misura''.