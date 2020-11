Assegno unico figli, novità in bozza Manovra 2021

(Fotogramma)

Ammonta a 3 miliardi di euro lo stanziamento per l'assegno universale per i figli attivo dal prossimo luglio. E' quanto emerge da una bozza delle tabelle sulle risorse della Legge di Bilancio. Le risorse complessive della riforma fiscale salgono poi a 8 miliardi di euro nel 2022, dei quali 5,5 miliardi per finanziare l'assegno unico e 2,5 per la riforma del fisco.

Ammonta invece a 340 milioni di euro lo stanziamento per l'anno 2021 per l'assegno di natalità. La cifra sale i 400 milioni di euro per l'anno 2022.