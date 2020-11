Bonus bici e monopattini, 100 milioni in bozza Manovra 2021

(Fotogramma)

Per il bonus bici e monopattini è previsto uno stanziamento di 100 milioni di euro nel 2021. E' quanto prevede una bozza della legge di bilancio 2021. La proposta, si spiega, ''è formulata al fine di assicurare risorse, anche nell’esercizio 2021, per un importo fino ad euro 100 milioni al fondo 'Programma sperimentale buono mobilità'.

In materia di trasporti, secondo la bozza della manovra 2021, arriva un fondo da 20 milioni di euro, per gli autobus privati. Le risorse andranno a ''compensare i danni subiti dalle imprese esercenti i servizi di trasporto di persone su strada, mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, in termini di minori ricavi registrati, in conseguenza dell’adozione delle misure per contrastare l’emergenza da covid-19, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrati nel medesimo periodo del precedente biennio''.

Per sostenere le imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all’emergenza Covid-19, registrati a partire dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 aprile 2021, "è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034".

Allo scopo di sostenere la ripresa del traffico ferroviario, si legge ancora nella bozza del provvedimento, "è autorizzata la spesa di 20 milioni per il 2021 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034 a favore di Rfi".