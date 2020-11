Lotteria scontrini cambia: come funziona

(Fotogramma)

Cambia la lotteria degli scontrini. A partecipare saranno solo coloro che effettuano i pagamenti con moneta elettronica (come bancomat e carte di credito) e app. La novità è contenuta in una bozza delle legge di bilancio. La decisione di escludere riffa i pagamenti in contanti, si spiega, è volta a ''sostenere l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici'' in modo da ''assicurare le conseguenti sinergie con altre iniziative poste in essere per incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici all’interno del piano Italia cashless''.