Spazio, Saccoccia: "con amministrazione Biden Asi si aspetta continuità"

Giorgio Saccoccia, presidente Asi (Foto Asi)

"Ci aspettiamo che importanti azioni e iniziative precedenti con gli Stati Uniti trovino continuità con la nuova amministrazione Biden". Così il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Giorgio Saccoccia a margine della firma del contratto per la realizzazione dei satelliti Cimr del sistema Copernicus avvenuta a Palazzo Chigi alla presenza del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, del direttore del programma di osservazione per la Terra dell’Esa, Josef Aschbacher, e del Ceo di Thales Alenia Space Italia, Massimo Comparini. "Come Italia abbiamo importanti collaborazioni bilaterali con gli Usa" ha ricordato Saccoccia.