Covid, dalle Università la campagna social #iosonoresponsabile

Con l'hashtag #IoSonoResponsabile parte una campagna social del ministero dell'Università e della Ricerca che vedrà coinvolti gli studenti degli atenei di tutta Italia nella realizzazione di una serie di video di sensibilizzazione sull’uso della mascherina e sul corretto distanziamento come forma di prevenzione anti Covid-19. Il progetto, sviluppato a partire da una intuizione dell'Università Ca' Foscari di Venezia che ha ideato l’hashtag, vede ragazze e ragazzi dei quattro angoli della Penisola rivolgersi ai propri coetanei e, più in generale, a tutti gli italiani, esortandoli a tenere alta l'attenzione contro il virus.

I vari messaggi sono declinati tenendo conto del corso di studi di appartenenza, cosa che ha dato modo di far leva sulla creatività degli studenti. “Più studio, più impegno significa anche rispetto per il prossimo e senso della comunità” sono le parole del ministro Gaetano Manfredi, in prima persona coinvolto nel video di lancio dell’iniziativa.

“Quello che stanno dimostrando le nostre ragazze e i nostri ragazzi, il loro entusiasmo, la loro partecipazione attiva, la loro collaborazione è segno tangibile di responsabilità” spiega. E come sottolineano a voce unanime nel video ministro e studenti: “La sicurezza di tutti dipende da noi. Per questo ciascuno è responsabile” ovvero #IoSonoResponsabile.