Lockdown, Bonomi: "Ristori non sono la strada, meglio interventi fiscali"

(Fotogramma)

"Gli intervento di ristori vanno bene sul breve periodo ma non sono la soluzione: meglio un intervento sul fronte fiscale". E' il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, a giudicare così, nel corso del convegno della Cgil, gli interventi messi a punto dal governo per supportare la crisi economica creata dalla pandemia.

"Sono importanti i miliardi che il governo ha messo ma non è la strada. non è la panacea per il piccolo commercio: svuotare i quartieri dal commercio di prossimità è anche un problema sociale. Intervenire non solo con i ristori, non risolve il problema perché quando chiudono le attività non ripartiranno più: è un depauperamento sociale che non ci possiamo permettere", conclude.