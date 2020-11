Blocco licenziamenti e assunzioni, le novità in manovra

Afp

Novità in arrivo in tema di lavoro nella manovra, oggi in Cdm. Blocco dei licenziamenti fino a fine marzo, assegno unico e assunzione a termine fra le misure studiate dal governo. A fare il punto è il sito di informazione legale laleggepertutti.it.

Nella manovra economica, si legge, confermata quindi "la proroga del divieto di licenziamento. Non fino al 31 gennaio, però, come previsto inizialmente, e nemmeno fino al 21 marzo, come annunciato qualche settimana fa dal premier Giuseppe Conte. La scadenza della proroga viene fissata al 31 marzo 2021"

Tra gli altri provvedimenti, spiega ancora laleggepertutti.it, "la possibilità di assumere a tempo determinato. Per ora, fino al 31 marzo, ma non è detto che non lo si possa fare per tutto il 2021, come suggerito dal Pd. Per l’assunzione di personale femminile ci saranno degli sgravi al 100%, mentre sono previsti altri fondi per sostenere l’imprenditoria rosa. Si profila anche una revisione del Reddito di cittadinanza. Per ora, vengono stanziati 500 milioni di euro per le politiche attive del lavoro e, in particolare, per la riforma dell’assegno di ricollocazione. Proprio oggi, Conte incontra i sindacati per discutere l’eventuale proroga di Naspi e Dis-Coll ed il rinnovo dei contratti giunti a scadenza".

Inoltre, segnala il sito di informazione legale, "l’assegno unico per i figli dal mese di luglio 2021 e la conferma di tutti i bonus attualmente in vigore (bonus mobili, verde, mobilità, facciate, ecc.). Si attende la conferma della proroga del superbonus al 110% oltre la scadenza del 31 dicembre 2021".