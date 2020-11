Coronavirus, Fb e Touring per acquisti online nei borghi Bandiera Arancione

La Bandiera Arancione non va confusa con la zona arancione, una zona a rischio contagio da coronavirus, ma è il marchio di qualità turistico-ambientale con il quale il Touring Club Italiano certifica i piccoli borghi ricchi di storia, cultura e tradizioni dell’entroterra italiano. Ed è prorio a questo 'patrimonio' che fa riferimento un nuovo accordo tra il Touring Club e Facebook per promuovere l'artigianato e i prodotti locali dei borghi italiani per vendite a portata di mouse. E' così che Facebook e il Touring Club Italiano annunciano una mappa dei borghi Bandiera Arancione all’interno del progetto di Facebook Italia a supporto delle pmi con l’intento di sostenere il commercio di imprese e produttori locali grazie ai canali online.

La mappa, sviluppata dall’app francese Mapstr è da oggi inserita all’interno dell’hub online di #piccolegrandimprese. E' possibile supportare queste attività basate sul Km 0 acquistando i loro prodotti tramite i canali digitali, tutti disponibili direttamente dal sito di Bandiere Arancioni. La guida è disponibile sul profilo Instagram di #piccolegrandimprese e all’interno dell’hub online di #piccolegrandimprese, oltre che in formato scaricabile per portare sempre con sé i consigli su come promuovere la propria attività e prodotti online.