Affitti, sostegno per famiglie in difficoltà: "160 mln 2021 e 180 in 2022"

Per sostenere le famiglie a basso reddito che vivono in un alloggio in affitto arriva il ''potenziamento del fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione'' pari a 160 milioni nel 2021 e 180 milioni nel 2022. E' quanto si legge nel documento del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, che elenca le principali misure del Mit.

Duecento milioni di euro per garantire servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale, come bus e scuolabus, nel 2021. Più 20 milioni di euro da destinare alle imprese di trasporto di persone mediante autobus, di competenza sia statale che regionale ''per compensare i minori ricavi registrati e per il ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing'', si legge ancora nel documento del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, che elenca le principali misure del Mit.

Per garantire i collegamenti di servizio di trasporto marittimo veloce nello Stretto di Messina vengono stanziati 7,5 milioni l'anno per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027. E' quanto si legge nel documento del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, che elenca le principali misure del Mit.