Fiumicino, Troncone: "Orgogliosi per premio, nuova pietra miliare"

(Mcc/Adnkronos)

"Siamo particolarmente orgogliosi per questo nuovo e storico riconoscimento: stavolta il premio Best Airport testimonia il percorso virtuoso che, coniugando sicurezza e qualità nell’esperienza aeroportuale con tempestività e incisività, ha reso Fiumicino l’aeroporto più riconosciuto al mondo nel contrasto al Covid-19". Lo dichiara l'amministratore delegato di Aeroporti di Roma, Marco Troncone, commentando il riconoscimento ottenuto da Fiumicino quale migliore scalo d'Europa per il terzo anno consecutivo.

"E’ una nuova pietra miliare - evidenzia Troncone - nella strategia di Adr, sempre più orientata a eccellenza nei servizi, sostenibilità e innovazione. Auspichiamo ora che efficacia nella sicurezza e spirito innovatore ci conducano a varare prossimamente una nuova procedura di viaggio che contemperi al meglio efficacia nel contrasto al Covid con una progressiva ripresa della connettività aerea da e per il Paese”.