Innovazione, nasce SumUp Fatture per Pmi e commercio

(Foto SumUp)

Completamente gratuito, in collegamento diretto con l’Agenzia delle Entrate e con la possibilità di creare rapidamente fatture tradizionali o elettroniche senza errori e brandizzate. Nasce così l'innovazione SumUp Fatture, un nuovo strumento pensato da SumUp "per offrire ai commercianti la possibilità di gestire il proprio business in tutta semplicità, senza costi mensili e obblighi contrattuali". La startup del settore dei pagamenti digitali in mobilità ha lanciato oggi il nuovo strumento e fino al 31 dicembre assicura che "sono anche azzerate le commissioni di transazione applicate alle fatture saldate online attraverso l’apposito link di pagamento".

L'azienda europea rimarca che SumUp Fatture "è completamente e per sempre gratuito, non prevede costi mensili o obblighi contrattuali e consente di creare ed inviare un numero illimitato di fatture: un vero e proprio unicum nel mercato italiano" e, in pochi click, "la fattura viene inviata sia al cliente in formato Pdf, che alle autorità in formato Xml conforme". "SumUp supporta ogni giorno milioni di piccole imprese e imprenditori in tutto il mondo" sottolinea Alexander von Schirmeister, Vice presidente esecutivo di SumUp per l’Europa. "Nel 2020 -aggiunge- i commercianti hanno dovuto affrontare numerose sfide per poter continuare ad offrire i propri servizi e prodotti e, in alcuni casi, hanno dovuto reinventare completamente il loro core business".

Per questo motivo, il manager evidenzia che "SumUp ritiene essenziale continuare a sviluppare soluzioni utili per le piccole imprese e, allo stesso tempo, incoraggiare l’utilizzo di opzioni che permettono di pagare cashless, come i Pos mobili o i Pagamenti via Link, per salvaguardare la salute e la sicurezza di tutti e favorire il distanziamento sociale, evitando lo scambio di cartamoneta".