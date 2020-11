Sure, a Italia seconda rata prestiti da 6,5 miliardi

Immagine di repertorio (Afp)

La Commissione Europea ha versato altri 14 mld di euro a 9 Stati membri dell'Ue, la seconda rata dei prestiti previsti dal programma Sure. Di questi, 6,5 mld di euro vanno all'Italia e 4 mld alla Spagna. I fondi servono per finanziare l'aumento della spesa pubblica per difendere l'occupazione nella crisi provocata dalla pandemia di Covid-19.

"Europa e Italia sono impegnate al massimo per proteggere i posti di lavoro e aiutare le lavoratrici e i lavoratori più colpiti dalla pandemia'', afferma in un tweet il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri.