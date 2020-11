Bper e Cna insieme su superbonus 110% per assistere imprese e persone

Il Gruppo Bper Banca e Cna – Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa hanno sottoscritto nei giorni scorsi un accordo di collaborazione che li impegna reciprocamente ad assistere le imprese e le persone fisiche interessate alla misura governativa del cosiddetto superbonus 110%, introdotta dal decreto rilancio. In particolare, il Gruppo Bper Banca si impegna a mettere a disposizione delle imprese che ricevono il credito fiscale dal beneficiario (persona fisica/condominio), e delle persone fisiche, che avviano interventi di riqualificazione edilizia, linee di finanziamento dedicate, oltre a offrire la possibilità di acquistare gli stessi crediti fiscali a un prezzo determinato.

Cna, a sua volta, si impegna a valorizzare le competenze del sistema confederale a livello regionale e territoriale e a sostenere i propri associati affinché possano sfruttare al meglio le opportunità offerte dagli incentivi fiscali, attivando servizi di assistenza nella gestione dei passaggi amministrativi e delle certificazioni necessarie a una corretta gestione dei crediti di imposta, nonché ad assistere i propri associati nella richiesta di forme di affidamento per anticipi contratti, così da contenere l’esposizione finanziaria degli stessi, e nella cessione dei crediti d’imposta.

"Siamo molto soddisfatti – afferma Sergio Silvestrini, segretario generale della Cna - per avere incrementato l’offerta di soluzioni proposte alle nostre imprese grazie alla collaborazione con un primario gruppo creditizio nazionale quale Bper Banca. Questa sinergia permetterà alle imprese associate a Cna di affrontare, in collaborazione con l’intero sistema territoriale, le operazioni di cessione del credito d’imposta relative alla misura del superbonus 110% e a tutti gli altri incentivi messi in campo dal governo".

"Siamo molto soddisfatti dell’accordo raggiunto con Cna – dichiara il vice direttore generale e Chief Business Officer di Bper Banca, Pierpio Cerfogli - attraverso il quale il Gruppo Bper fornirà, su tutto il territorio nazionale, supporto a imprese, professionisti e privati per la concessione di appositi finanziamenti e l’acquisto del credito d’imposta, in relazione a lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico degli immobili, secondo quanto previsto dal decreto rilancio. Abbiamo reciprocamente individuato appositi referenti a livello territoriale, che dialogheranno al fine di agevolare la raccolta della documentazione necessaria a perfezionare le richieste di accesso ai prodotti, ai servizi e al credito del Gruppo Bper Banca".