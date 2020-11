Covid, Bellanova in isolamento fiduciario per contatto con positivo

(Fotogramma)

La ministra delle Politiche agricole Teresa Bellanova è in isolamento fiduciario dopo un contatto con un positivo ed è in attesa dell'esito del tampone. La ministra è comunque impegnata dalla propria abitazione nel lavoro ministeriale e di Governo. Ad annunciarlo è l’Ufficio Stampa Mipaaf, spiegando l’assenza in questi giorni della ministra dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e Forestali.