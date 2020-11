Gualtieri: "Rinvio scadenze tributarie in decreto ristori quater"

(Fotogramma)

"Le risorse provenienti dal nuovo scostamento di bilancio, pari a 8 miliardi, serviranno a rafforzare le misure di sostegno economico, a partire dal rinvio delle nuove scadenze tributarie, per i settori più colpiti da qui alla fine dell’anno, attraverso un decreto Ristori Quater che sarà adottato subito dopo il voto del Parlamento". Così in un post sui social il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri.

"Per tutelare sempre di più la salute dei cittadini, potenziamo ulteriormente la risposta all’emergenza con un ulteriore stanziamento di 100 milioni di euro destinati all’acquisto e alla distribuzione di farmaci contro il Covid-19", aggiunge sugli esiti del Cdm della scorsa notte. "Per non lasciare indietro nessuno - prosegue - abbiamo anche previsto un fondo di 400 milioni di euro da destinare ai comuni, per sostenere le famiglie maggiormente in difficoltà attraverso l’erogazione di buoni spesa e generi di prima necessità, come avvenne durante la prima fase della pandemia".