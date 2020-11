Servizi, alimenti e altri costi: quanto spendono le famiglie italiane ogni mese?

In collaborazione con Acea

Tutte le famiglie sanno che ogni mese bisogna aprire il portafogli, per affrontare una serie di spese dovute, ma difficili da prevedere. D’altronde una delle arti più nobili è riuscire a creare un bilancio domestico in salute, facendo molta attenzione sia alle entrate, sia alle uscite. Fra servizi, alimenti e altre voci di costo purtroppo non è mai semplice. Ecco perché oggi scopriremo insieme quanto spendono le famiglie italiane ogni mese, come spendono e quali sono i consigli utili per risparmiare tagliando le spese.

I dati sulle spese delle famiglie tricolori

Stando agli studi di settore, le famiglie della Penisola spendono ogni mese una cifra che in media si aggira intorno ai 2.560 euro. Questi sono i dati ufficiali riguardanti il 2019, e sono tutto sommato in linea con i numeri dell’anno precedente, e riguardano le medie nazionali. Poi è chiaro che, se si analizza la situazione a livello regionale, si notano delle differenze alle volte molto ampie fra le varie zone dello Stivale. Tanto che la forbice fra le regioni del Nord-Ovest e quelle del Sud supera i 700 euro circa. Come vengono spesi ogni mese questi soldi? Sempre secondo le ricerche, il 18% circa dei costi serve per coprire le spese di tipo alimentare, e poi c’è il mutuo, che pesa sulle spalle di molte famiglie della Penisola. Infine, si chiude con i dati del primo trimestre del 2020 che, dato l’arrivo del Covid-19, ha registrato una contrazione delle spese intorno al -4%.

I consigli per risparmiare ogni mese

Ci sono diversi sistemi per tagliare le spese o per ridurre quelle più significative, ma bisogna metterli in pratica da subito. Il primo consiglio, in questo senso, è di cambiare fornitore: meglio scegliere anche direttamente via web delle tariffe di luce e gas in linea con i propri consumi, in modo tale da non spendere troppo. È un suggerimento molto attuale, considerando il peso dello smart working sulle bollette di casa, presenti e future. Poi è importante imparare a risparmiare sui consumi di energia, acqua e gas, ottimizzando l’uso dell’impianto di illuminazione domestica, installando i riduttori di flusso e manutenendo correttamente i caloriferi e la caldaia. Attenzione anche alla spesa alimentare: meglio comprare soltanto i prodotti essenziali, facendo una lista delle cose da comprare e andando al supermercato a stomaco pieno. Inoltre, bisogna evitare gli sprechi di cibo, una delle cause maggiori di dispendio economico. Capitolo cibi pronti: benché possano essere comodi e veloci, costano di più se messi a confronto con l’acquisto dei singoli ingredienti. Inoltre, si suggerisce di imparare a gestire il bilancio familiare, sfruttando ad esempio le app specifiche, o creando dei file Excel all’interno dei quali segnare sia le spese, sia le entrate. Infine, i periodi di sconti come il Black Friday sono una ghiotta opportunità per risparmiare sui grandi acquisti, a patto di non farsi prendere la mano.