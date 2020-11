Welfare, Treu (Cnel): 'Benefits aziendali sono diventati parte importante retribuzione'

"Non c'è solo la retribuzione in moneta: negli ultimi anni tutta l'area dei benefits e del welfare aziendale è diventata una parte fondamentale della retribuzione e occorre valutarne appieno l'importanza". Lo ha detto Tiziano Treu, giuslavorista e presidente del Cnel, partecipando ai lavori del Terzo Forum Sostenibilità di Fortune Italia, in corso in diretta streaming.

"Nella terza edizione dello Studio sul welfare aziendale del Cnel abbiamo anche visto come si sono sviluppati i benefits: ora, ad esempio, in molti contratti, trova ampio spazio la formazione continua per lavoratori e manager, finalizzata all'aggiornamento o al miglioramento delle competenze", ha osservato Treu.

E "poiché oramai i contratti decentrati che affrontano azioni di welfare sono decine di migliaia -ha concluso Treu- bisogna pensare a come migliorare l'integrazione tra queste azioni e quelle intraprese, ad esempio, dagli Enti Locali, come i Comuni, che negli anni hanno sempre di più dimostrato di essere attori di provvidenze sociali".